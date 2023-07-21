Ракеты запустили по нестандартному маршруту: россияне снова ударили по Одесчине, есть прилеты

Одесская область уже четвертую ночь подряд подвергается удару россиян

В ночь на 21 июля в Одесской области были зафиксированы прилеты российских ракет.

Об этом в эфире телемарафона рассказала руководитель пресс-центра Сил обороны и охраны Юга Наталья Гуменюк.

По ее словам, российские "Калибры" попали в одно из агропредприятий области, где расположен склад зерна.

"Враг ночью вывел в море ракетоноситель и запустил 2 крылатые ракеты по нестандартному сложному маршруту чуть ли не по государственной границе с учетом рельефа местности, что осложнило возможность их обнаружения и обезвреживания", — уточнила она.

Гуменюк отметила, что еще одну ракету противник запустил в момент, когда на месте прилетов работали спасатели.

"Сволочи запустили еще одну ракету по тому же маршруту в то же место. К счастью, люди успели спрятаться, удалось обойтись без жертв", — завершила она.

Как сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, в результате удара уничтожено 100 тонн гороха и 20 тонн ячменя. Известно о двух пострадавших, они получили резаные раны стеклом.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 20 июля оккупанты нанесли массированный удар по центру Одессы. В результате очередной варварской атаки врага погиб охранник одного из гражданских зданий, также было много пострадавших.