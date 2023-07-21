В Киеве во время тревоги рабочие трудились на скандальном щите "Родины-матери": эксклюзивные фото

Иризуб для монумента будет изготовлен уже до конца июля

В Киеве продолжаются работы по демонтажу советской символики с щита монумента "Родина-мать". В скором времени на нем установят тризуб. Ожидается, что монумент обновят до 24 августа, когда Украина отмечает День независимости.

Фотокорреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побывал на месте событий.

Примечательно, что во время работ в Киеве был объявлен сигнал воздушной тревоги, связанный с активизацией российских ракетоносителей.

Ранее стало известно, что тризуб для монумента будет изготовлен уже до конца июля. Его производят из стали "Запорожстали".

На презентации проекта "Тризуб Родины" министр культуры Алексанр Ткаченко заявил, что на его реализацию не пойдет ни копейки бюджетных средств. Работы будут выполнены за счет меценатов, а общая стоимость проекта — 28 миллионов гривен.

Интересно, что планы по снятию советского герба со щита монумента озвучили много лет. Впервые об этом заговорили в 2016 году, однако работы так и не начались.

Ранее "Телеграф" писал, что киевляне предложили установить в Киеве памятник акуле.