"Ноль затрат из бюджета": герб СССР уберут с щита Родины-матери в Киеве, озвучены сроки

Тризуб будет изготовлен уже до конца июля из стали "Запорожстали"

Герб СССР на монументе "Родина-мать" планируют демонтировать до 24 августа 2023 года. Вместо советской символики там появится герб Украины.

Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

По его информации, 13 июля Минкульт представил проект "Тризуб Родины".

"Замену герба СССР на украинский трезубец год назад в "Дії" поддержали 85% респондентов. Над реализацией перемен мы работаем уже более года и, наконец, можем сообщить о деталях действительно исторического проекта", — сказал министр.

Ткаченко напомнил, что на реконструкцию не потратили ни копейки из бюджета.

"Деньги на восстановление исторической справедливости собраны исключительно от крупного бизнеса, который хочет быть причастным к большому во всех смыслах проекту. Стоимость проекта – 28 млн. грн. Это гораздо меньше, чем просчитывали ранее. Благодарен донорам и партнерам, которые откликнулись на наш призыв и присоединились к проекту: Нафтогаз, Новая Почта, Метинвест, АТБ, Монобанк, Сбербанк, ПУМБ, ПриватБанк, Украинский Аграрный Холдинг, Первая Частная Броварня, КАН Девелопмент и КАНБУД, ОТ Ассоциация "Независимая ассоциация банков Украины", — добавил он.

Скульптор проекта Алексей Пергаменщик на презентации заявил, что изображение герба Украины будет отвечать нормам законодательства, пишет "Интерфакс-Украина".

Он добавил, что тризуб будет изготовлен уже до конца июля. Его производят из стали "Запорожстали".

Также 13 июля разрешение на реконструкцию монумента "Родина-мать" в Киеве дали и в Государственной инспекции архитектуры и градостроительства Украины. Там показали, как будет выглядеть обновленный щит.

Ранее "Телеграф" писал, что киевляне предложили установить в Киеве памятник акуле.