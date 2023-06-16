"Потому что похожа на Юлю": на Львовщине крестьяне не разрешали сносить памятник колхознице

Из-за агрессии местных жителей пришлось вызвать полицию

В четверг, 15 июня, жители села Вязовая Жовковской громады на Львовщине внезапно прониклись симпатией к политику Юлии Тимощенко, которая в отличие от них, может позволить себе отдыхать в Дубае, посетить "мимоходом" концерт шансонье Гарика Кричевского и т.д. Но дело не в симпатиях или финансовых возможностях крестьян и политиков, а в том, что своими действиями они едва не сорвали процесс декоммунизации в регионе.

Об инциденте рассказали местные СМИ со ссылкой на депутата Львовского облсовета, члена инициативной группы Львовской областной военной администрации (ЛОВА) по декоммунизации Захара Миляника.

По его словам, жители села решили защитить памятник колхозам и коллективизации, так как он якобы не имеет отношения к коммунистическому режиму и похож на известного политика Юлию Тимошенко.

"Тяжелая громада Вязовой, в которой целая куча памятников советской эпохи. Громада, в которой оставшиеся здесь мужчины защищают не Украину, а колхозницу. Пришлось вызывать полицию", — написал Захар Миляник.

В свою очередь, проект "Декоммунизация Львовщины" опубликовал кадры разговора местных жителей с активистом. Несколько мужчин набросились на людей, ругали их, обзывали, защищая советский монумент.

"Моя бабушка тоже была в Сибири, но когда вернулась сюда в 17 лет, она никогда не была против того памятника. И работала всю жизнь в колхозе...", — кричал один из крестьян.

Другой житель села кричал, что "здесь захватывают землю".

На место происшествия вызвали полицию, которая урегулировала конфликт. В конце концов, памятник колхознице все же демонтировали. После этого в селе снесли еще две скульптуры пионеров, которые были там с советских времен.

Событие глубоко поразило многих пользователей Сети, ведь трудно представить, что в Западной Украине, немало пострадавшей от коммунизации после Второй Мировой войны, люди требуют оставить на постаменте "идола" – символ расправы "советов" с местными фермерами и насильственной коллективизации.

Кроме того, это все происходит в то время, когда у страны есть общий враг в кремле, который хочет уничтожить украинцев как нацию.

"Не менее важным, чем мощь наших Вооруженных Сил и помощь наших союзников, является наше внутреннее единство. У нас есть один враг — это путин. И об этом надо помнить", — обратился к подписчикам своей страницы политолог, участник движения "Демократична сокира" Александр Нейнец.

"Нужно держать единство вплоть до нашей полной ПОБЕДЫ. А разбираться со всем будем потом. Это мое послание, это послание наших военных с фронта. Единство и поддержка Вооруженных Сил и победа — это наш приоритет", — добавил он.

К сожалению, на читателей его призывы оказали не совсем ожидаемое влияние: слова о единстве они восприняли как агитацию за партию пятого президента, хотя она носит другое название (именно таким словом называлась партия экс-мэра Киева Александра Омельченко).

Кроме того, впоследствии спор перешел на уровень "сам дурак", за которым наблюдать можно только с попкорном.

И только в дальнейшем появилась реплика, которую можно считать итогом всей дискуссии.

В целом "разборки" показывают, как тяжело процесс декоммунизации прокладывает себе путь по стране, натыкаясь на предрассудки, опасения и неготовность членов общества уважать точку зрения другого человека. Но результат – идол свергнут – вселяет надежду на то, что его удастся завершить успешно.

Напомним, что после того, как президент Владимир Зеленский подписал закон о деколонизации топонимов в Украине, во многих городах идет процесс дерусификации и декоммунизации улиц и площадей.