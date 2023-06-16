"Бо схожа на Юлю": на Львівщині селяни не дозволяли зносити пам'ятник колгоспниці

Через агресію місцевих жителів довелось викликати поліцію

У четвер, 15 червня, жителі села В’язова Жовківської громади на Львівщині раптово прониклись сімпатією до політикині Юлію Тимощенко, яка на відміну від них, може дозволити собі відпочивати у Дубаї чи мимохідь відвідати концерт шансоньє Гаріка Кричевського і т.д. Але справа не в симпатіях чи фінансових можливостях селян і політиків, а в тому, що своїми діями вони ледь не зірвали процес декомунізації у регіоні.

Про інцидент розповіли місцеві ЗМІ з посиланням на депутата Львівської облради, члена ініціативної групи Львівської обласної військової адміністрації (ЛОВА) з декомунізації Захара Миляника.

За його словами, жителі села вирішили захистити пам'ятник колгоспу і колективізації., так як він начебто не має стосунку до комуністичного режиму та схожий на відому політикиню Юлію Тимошенко.

"Важка громада Вʼязової, в якій ціла купа памʼятників радянської доби. Громада, в якій чоловіки, які тут лишилися, захищають не Україну, а колгоспницю. Довелося викликати поліцію", — написав Захар Миляник.

Своєю чергою, проєкт "Декомунізація Львівщини" опублікував кадри розмови місцевих жителів з активістам. Кілька чоловіків накинулись на людей, лаяли їх, обзивали, захищаючи радянський монумент.

"Моя баба теж була в Сибіру, але коли повернулася сюди в 17 років, вона ніколи не була проти того пам’ятника. І працювала все життя в колгоспі…", — кричав один з селян.

Інший житель села кричав, що "тут захоплюють землю".

На місце події викликали поліцію, яка врегулювала конфлікт. Зрештою пам'ятник колгоспниці таки демонтували. Після цього у селі знесли ще і дві скульптури піонерів, які були там з радянських часів.

Подія глибоко вразила багатьох користувачів Мережі, адже навіть важко уявити, що на Західній Україні, яка немало постраждала від комунізації після Другої Світової війни, люди вимагають залишити на постаменті "ідола" – символ розправи "совєтів" з місцевими фермерами і насильної колективізації.

Крім того, це все проходить в той час, коли у країни є спільний ворог в кремлі, який хоче знищити українців як націю.

"Не менш важливим, ніж міць наших Збройних Сил і допомога наших союзників, є наша внутрішня ЄДНІСТЬ. У нас є один ворог — це путін. І про це треба памʼятати", — звернувся до підписників своєї сторінки політолог, учасник руху "Демократична сокира" Олександр Нейнець.

"Треба тримати єдність аж до нашої повної ПЕРЕМОГИ. А розбиратися з усім будемо потім. Це моє послання, це послання наших військових з фронту. Єдність та підтримка Збройних Сил і перемога — це наш пріоритет", — додав він.

На жаль, на читачів його заклики здійснили не зовсім очікуваний вплив: слова про єдність вони сприйняли як агітацію за партію П'ятого президента, хоча вона носить іншу назву. А саме таким словом звалася партія екс-мера Києва Олександра Омельченка.

Крім того, згодом суперечка перейшла на рівень "сам дурак", за якою спостерігати можна лише з попкорном.

І лише надалі з'явилась репліка, яку можна вважати підсумком всієї дискусії.

В цілому "розбірки" показують, як важко процес декомунізацї прокладає собі шлях кріїною, натикаючись на забобони, побоювання і неготовність членів суспільства поважати точку зору іншої людини. Але результат – ідола повалено – вселяє надію на те, що його таки вдасться завершити успішно.

Нагадаємо, що після того, як президент Володимир Зеленський підписав закон про деколонізацію топонімів в Україні, в багатьох містах триває процес дерусифікації та декомунізації вулиць та площ.