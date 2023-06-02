Юлію Тимошенко помітили на концерті відомого співака шансону

Виступ артиста відбувся 1 червня

Лідер Всеукраїнського об'єднання "Батьківщина" Юлія Тимошенко, яка нещодавно стала героїнею фотожаб після відпочинку в Дубаї під час вторгнення рф, відвідала благодійний концерт шансоньє Гаріка Кричевського.

Захід проходив 1 червня в елітному заміському комплексі під Києвом Koncha Zaspa Park, що розташований неподалік особняка Тимошенко. Про присутність політика на концентрі Кричевського повідомляють у соціальних мережах, публікуючи відео, на яких засвітилася голова "Батьківщини".

Юлію Тимошенко помітили, що сидить за столиком під час концерту. Бувши у гарному настрої, вона з посмішкою спілкувалася з іншими відвідувачами та не відмовляла у фотографіях на згадку.

Варто зазначити, що під час заходу, де Кричевський виконав свої хіти, було також проведено благодійний аукціон, виручені гроші з якого підуть на облаштування бомбосховищ для дітей, які перебувають у відділеннях педіатрії, неврології, ендокринології та у ВІЛ – відділенні ПДВ Охматдит.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Києві скасували благодійний концерт співачки Світлани Лободи. Організатори заходу, зіркою шоу мала стати Лобода, планували зібрати кошти для ремонту ЛОР-відділення дитячої лікарні Охматдит у Києві.