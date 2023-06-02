Юлию Тимошенко заметили на концерте известного певца шансона

Выступление артиста состоялось 1 июня

Лидер Всеукраинского объединения "Батькивщина" Юлия Тимошенко, которая недавно стала героиней фотожаб после отдыха в Дубае во время вторжения рф, посетила благотворительный концерт шансонье Гарика Кричевского.

Мероприятие проходило 1 июня в элитном загородном комплексе под Киевом Koncha Zaspa Park, что расположен неподалеку от особняка Тимошенко. О присутствии политика на концентре Кричевского сообщают в социальных сетях, публикуя видео, на которых засветилась глава "Батькивщины".

Юлию Тимошенко заметили сидящей за столиком во время концерта. Будучи в хорошем настроении, она с улыбкой общалась с другими посетителями и не отказывала в фотографиях на память.

Стоит отметить, что в ходе мероприятия, где Кричевский исполнил свои хиты, был также проведен благотворительный аукцион, вырученные деньги с которого пойдут на обустройство бомбоубежищ для детей, находящихся в отделениях педиатрии, неврологии, эндокринологии и в ВИЧ – отделении НДСБ Охматдет.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Киеве отменили благотворительный концерт певицы Светланы Лободы. Организаторы мероприятия, звездой шоу должна была стать Лобода, планировали собрать средства для ремонта ЛОР-отделения детской больницы Охматдет в Киеве.