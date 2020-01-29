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Бывшему завотделением “Охматдета” вручили подозрение

Бывшему завотделением “Охматдета” вручили подозрение
06:30 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Новости Украины:Бывшего заведующего одного из отделений НДСБ "Охматдет" подозревают в служебной халатности.

Киевская местная прокуратура №10 сообщила о подозрении в служебной халатности бывшему заведующему одного из отделений НДСБ "Охматдет". Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.

"Киевской местной прокуратурой №10 сообщено о подозрении в служебной халатности бывшему заведующему одного из отделений НДСБ «Охматдет» Министерства здравоохранения Украины", - говорится в сообщении.

Согласно материалам следствия, чиновник, вопреки возложенным функциональным обязанностям, не обеспечил надлежащий контроль за полнотой учета препаратов крови и их компонентов, которые используются во время обследования и лечения детей, нуждающихся в срочном переливании крови.

Как отмечают в пресс-службе прокуратуры Киева, недобросовестное отношение должностного лица к своим обязанностям создало условия для нецелевого или ненадлежащего использования этих лекарственных средств, и как следствие - безосновательное списание препаратов крови и их компонентов на сумму более 1 миллиона гривень.

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Отмечается, что действия должностного лица квалифицированы по ч. 2 ст. 367 УК Украины - служебная халатность, то есть неисполнение должностным лицом своих служебных обязанностей вследствие недобросовестного отношения к ним, повлекшее тяжкие последствия. Досудебное расследование продолжается.

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Охматдет, Подозрение, Киевская местная прокуратура, Бывший завотделения “Охматдета”.
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