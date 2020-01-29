Следователи по делу Шеремета хотят продлить расследование на четыре месяца

Новости Украины:По словам Сергея Зузака, сторона защиты может подать возражение.

Следователи, которые ведут дело об убийстве журналиста Павла Шеремета, будут просить Офис генпрокурора продлить сроки досудебного следствия до июня 2020 года. Как сообщает Hromadske со ссылкой на прокурора по делу Сергея Зузака, соответствующий документ для ознакомления вручили троим подозреваемым и их защитникам.

По словам Зузака, сторона защиты может подать возражение.

«Они могут подать возражение на протяжении 5 дней, которые вместе с ходатайством подаются первому заместителю генерального прокурора. Он рассматривает ходатайство и возражение и принимает решение, продлевать срок следствия или нет. У него на это есть три дня, но не позднее окончания срока следствия», - отметил прокурор.

По его словам, необходимость продолжения досудебного расследования (которое заканчивается 12 февраля) обусловлена тем, что решение о направлении обвинительного акта в суд или о прекращении производства принимать рано.

«Для установления истины по делу необходимо провести дополнительные следственные действия, экспертные исследования, в том числе - эксперименты, допросы и т. п.», - пояснил Зузак.

В то же время в комментарии для Hromadske Владислав Добош, адвокат подозреваемой Юлии Кузьменко, сообщил, что уже подал возражение на это ходатайство. По его словам, необходимость такого продления не обоснована.

«То, что они указывают, можно было уже за 3,5 года сделать без необходимости продления сейчас срока досудебного расследования», - убежден Добош.

12 декабря 2019 года министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о задержании и объявления подозрений фигурантам дела по убийству журналиста Павла Шеремета.

Следствие подозревает пятерых человек - врача и волонтера Юлию Кузьменко, добровольцев АТО Владислава и Инну Грищенко, медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь, ветерана АТО Андрея Антоненко.