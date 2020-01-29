В Винницкой области правоохранители разоблачили преступную группу

Новости Украины:Правоохранители разоблачили преступную группу, завладевшую бюджетными средствами путем махинаций в лесхозе.

Следователи Государственного бюро расследований разоблачили сотрудников государственной лесной охраны в составе организованной преступной группы, которая на протяжении 2017-2018 годов занималась завладением бюджетными средствами путем проведения махинаций в сфере лесохозяйственной деятельности.

Как сообщает перс-служба ГБР, следователи сообщили о подозрении в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением, совершенного организованной группой в особо крупных размерах семи лицам (ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины).

"Среди подозреваемых - главный бухгалтер и четыре лесничих одного из государственных лесных хозяйств и двое физических лиц-предпринимателей", - сказано в сообщении.

Так, по предварительным данным, чиновники осуществляли порубку леса и его уборку силами работников лесхоза и местных жителей. Средства за эти услуги перечисляли предпринимателям, заключив с ними фиктивные акты выполненных работ, затем переводили в наличные и делили между собой.

"Противоправные действия преступной группы причинили ущерб государству на сумму около 1 млн 195 тыс. грн", - отметили в ГБР.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения. Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет прокуратура Винницкой области.