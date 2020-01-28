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Защита журналистов: в ПАСЕ похвалили Украину

Защита журналистов: в ПАСЕ похвалили Украину
22:26 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:ПАСЕ отметила конструктивный подход Украины к защите журналистов.

Парламентская ассамблея Совета Европы отметила конструктивный подход Украины в реагировании на случаи угроз безопасности журналистов.

Об этом говорится в принятой 28 января резолюции ПАСЕ об угрозах свободе медиа и безопасности журналистов в Европе.

"Ассамблея приветствует конструктивный подход, которые уже продемонстрировали многие страны-члены относительно платформы Совета Европы по обеспечению защиты журналистики и безопасности журналистов и соответствующих предупреждений, обнародованных в ее рамках", - говорится в документе.

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В качестве положительных примеров приводятся Франция и Украина, которые установили соответствующие механизмы реагирования с целью координации и отслеживания предупреждений относительно угроз безопасности журналистов, а также поиска путей решения проблемных ситуаций.

"Ассамблея призывает национальные парламенты обеспечить действия правительств в полном соответствии со стандартами Совета Европы, касающимися свободы слова, включая свободу СМИ, и безопасности журналистов", - отмечается в резолюции.

По данным Совета Европы, с 2015 года по 25 ноября 2019-го в странах-членах были убиты 26 журналистов. В 22 случаях за это никто не был наказан. 109 представителей СМИ сейчас находятся в заключении. Кроме того, зафиксировано 638 случаев серьезных нарушений свободы прессы в 39 странах.

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Журналисты, Украина, ПАСЕ, НСЖУ.
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