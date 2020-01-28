Законопроект "о дезинформации": В НСЖУ заявляют о давлении на СМИ

Новости Украины:Сергей томиленко заявил, что законопроект о дезинформации призван усилить давление на СМИ.

Предложений Минкультом законопроект о дезинформации направлен на то, что бы сделать подконтрольными украинские медиа. Об этом заявил глава НСЖУ Сергей Томиленко.

Он призывает отозвать законопроект и наводит несколько аргументов. В частности Томиленко заявляет, что законопроект предлагает разделить сотрудников средств информации на два сорта - так называемых профессиональных журналистов и просто журналистов и отменяет право аккредитации в органах власти и другие закрепленные в законодательстве права журналистов для тех, кто не войдет в провластную АПЖУ (Ассоциация профессиональных журналтстов Украины) .

Союз журналистов также вносит свои предложения по борьбе с дезинформацией и указывает, что открытость украинской власти и политиков - это лучший инструмент для борьбы с фейками.

"Власть должна рассказывать, что и зачем он делает, с какой целью. Тогда укрепится доверие как журналистов, так и общества к власти, а влияние российских фейков нивелируетс", - считают в НСЖУ.

Напомним, Владимир Бородянский рассказал об уголовной ответственности за дезинформацию.