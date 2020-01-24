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Бородянский рассказал, какое наказание предусмотрено за дезинформацию

Бородянский рассказал, какое наказание предусмотрено за дезинформацию
05:46 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:Владимир Бородянский рассказал об уголовной ответственности за дезинформацию.

Законопроект о дезинформации не предусматривает заключения, а уголовная ответственность наступает после заключения ЕСПЧ и предусматривает только общественно-полезные работы.

Об этом министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский рассказал в эфире Еспресо.TV.

"Об уголовной ответственности за дезинформацию. Она наступает после трех доказанных судом фактов распространения дезинформации, то есть уполномоченный обращается к распространителю: это дезинформация. Тот отвечает: я не согласен. После этого уполномоченный идет в суд и начинается процесс", - сказал он.

Министр добавил: в случае, если насчиталось 3 таких случая в течение года, наступает уголовная ответственность.

"Она не предполагает заключения, а только общественно-полезные работы. Для того, чтобы суд вынес такой приговор, он обязан обратиться и получить заключение ЕСПЧ (Европейский суд по правам человека, - ред.). Мы предусмотрели предохранители, чтобы добросовестного человека, нельзя было посадить. Нет заключения — нет приговора", - подытожил Бородянский.

Напоминаем, Министерство культуры, молодежи и спорта Украины 20 января обнародовало проект закона относительно обеспечения национальной инфобезопасности и права на доступ к достоверной информации, известного как “законопроект о дезинформации”.

В министерстве пригласили к участию представителей СМИ, профильных институтов и общественных организаций, медиаэкспертов и медиаюристов.

В МКМС подчеркнули, что законопроект призван обеспечить реализацию права граждан на доступ к достоверной, сбалансированной информации через внедрение механизмов борьбы с дезинформацией в информационном пространстве Украины и повышения уровня медиаграмотности населения в условиях гибридной агрессии РФ.

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ЕСПЧ, Минкульт, Владимир Бородянский.
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