"Депушкинизация" Киева не за горами? В Минкульте приняли важное решение касательно памятников Пушкину

Два бюста российскому поэту лишили статуса объектов культурного наследия

В Украине продолжают избавляться от памятников российским деятелям. Так, в Николаеве демонтировали бюст князю-основателю города Потемкину, а теперь аналогичная судьба может ждать и памятники Александру Пушкину в Киеве. Два памятника российскому поэту лишили статуса объектов культурного наследия.

Об этом сообщили в Минкульте. Речь идет о памятниках, которые расположены по адресам ул. Михаила Емельяновича-Павленко, 1 и ул. Вячеслава Черновола, 37-А.

Так, Министерство культуры и информационной политики Украины признало два памятника Пушкину такими, что не подлежат внесению в Государственный реестр недвижимых памятников Украины, объектов культурного наследия. Это решение было принято, учитывая выводы Экспертной комиссии по вопросам учета объектов культурного наследия при Минкультуры, на основании подачи Департамента охраны культурного наследия Киевской городской госадминистрации.

В публикации отмечено, что выводы комиссии были сделаны еще в 2022 году.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве снесли памятник Ватутину. Монумент советскому генералу и его настоящие останки в гробу под монументом, были расположены прямо возле Верховной рады.