Россияне бешенеют и угрожают вернуть Николаев в "родную гавань", чтобы восстановить памятники российским историческим фигурам

От памятников, прославляющих российскую культуру, продолжают планомерно избавляться. Так, недавно в Польше демонтировали памятник в честь Красной Армии, а в Николаеве сняли бюст князя Григория Потемкина-Таврического.

Об этом сообщает местное издание "Новости-N". Демонтаж был осуществлен в понедельник, 8 мая.

Бюст политическому деятелю российской империи и фавориту Екатерины II князю Григорию Потемкину был установлен в местном яхт-клубе в 2009 году. Потемкина считают одним из основателей Николаева и это один из двух памятников в его честь.

Демонтажом бюста занимались городские коммунальные службы. Сначала бюст отделили от постамента при помощи долота, после чего сняли краном. Чтобы основание памятника не пустовало, на него поставили растение в горшке.

Согласно информации из открытых источников, Григорий Потемкин способствовал освоению Северного Причерноморья и строительству в этом крае Херсона, Николаева, Севастополя и Екатеринослава. Князь считается основателем Николаева.

В российских пабликах на эту новость отреагировали негативно. Представителей власти Николаева, которые одобрили демонтаж, даже сравнили с оккупантами, признав тем самым оккупантами себя. Вель российские солдаты активно сносят проукраинские памятники в захваченных городах.

Х**лы хотят уничтожить свою настоящую историю.

Ничё не строят, только ломают.

Только оккупанты сносят памятники основателям городов.

Не волнуйтесь, вернем его на место, когда Николаев вернется в родную гавань.

Предлагаю переименовать Николаев после возвращения в родную гавань либо в Потемкинск, либо в Игорь-Николаев.

Х**хы варвары и террористы, несущие миру только вред и боль. УГИЛ это бешеная свинья, разрушающая всё на своём пути с визгом, от которого закладывает уши.

Ну я как николаевец могу сказать,что это не местные сносят,а рагульё заезжее, которые истории не знали и не знают.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Одессе демонтировали памятник Екатерине II и российскому полководцу александу суворову. Накануне жители города долго добивались сноса пророссийских памятников.