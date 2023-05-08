Росіяни скаженіють та погрожують повернути Миколаїв до "рідної гавані", щоб відновити пам'ятники російським історичним постатям

Від пам’ятників, які прославляють російську культуру, продовжують планомірно позбавлятися. Так, нещодавно у Польщі демонтували пам’ятник на честь Червоної Армії, а в Миколаєві зняли погруддя князя Григорія Потьомкіна-Таврійського.

Про це повідомляє місцеве видання "Новини-N". Демонтаж було здійснено у понеділок, 8 травня.

Погруддя політичному діячеві російської імперії та фавориту Катерини II князю Григорію Потьомкіну було встановлено в місцевому яхт-клубі в 2009 році. Потьомкіна вважають одним із засновників Миколаєва і це один з двох пам’ятників на його честь.

Демонтажем бюсту займалися міські комунальні служби. Спочатку погруддя відокремили від постаменту за допомогою долота, після чого зняли краном. Щоб основа пам’ятника не пустувала, на нього поставили рослину в горщику.

Згідно з інформацією з відкритих джерел, Григорій Потьомкін сприяв освоєнню Північного Причорномор’я та будівництву в цьому краї Херсона, Миколаєва, Севастополя та Катеринослава. Князь вважається засновником Миколаєва.

У російських пабліках на цю новину негативно відреагували. Представників влади Миколаєва, які схвалили демонтаж, навіть порівняли з окупантами, тим самим визнавши окупантами себе. Адже російські солдати активно зносять проукраїнські пам’ятники в захоплених містах.

Х**ли хочуть знищити свою справжню історію.

Нічого не будують, тільки ламають.

Тільки окупанти зносять пам’ятники фундаторам міст.

Не хвилюйтеся, повернемо його на місце, коли Миколаїв повернеться до рідної гавані.

Пропоную перейменувати Миколаїв після повернення у рідну гавань або в Потьомкінськ, або в Ігор-Миколаїв.

Х**ли варвари та терористи, які несуть світові лише шкоду та біль. УГИЛ це шалена свиня, що руйнує все на своєму шляху з вереском, від якого закладає вуха.

Ну я як миколаївець можу сказати, що це не місцеві зносять, а рагульйо заїждже, які історії не знали і не знають.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в Одесі демонтували пам’ятник Катерині II та російському полководцю олександру суворову. Напередодні жителі міста довго вимагали знесення проросійських пам’яток.