"Депушкінізація" Києва не за горами? У Мінкульті ухвалили важливе рішення щодо пам’яток Пушкіну

Два погруддя російському поетові позбавили статусу об’єктів культурної спадщини

В Україні продовжують позбавлятися пам’яток російським діячам. Так, у Миколаєві демонтували погруддя князю-засновнику міста Потьомкіну, а тепер аналогічна доля може чекати і на пам’ятники Олександру Пушкіну в Києві. Два пам’ятники російському поетові позбавили статусу об’єктів культурної спадщини.

Про це повідомили у Мінкульті. Йдеться про пам’ятки, що розташовані за адресами вул. Михайла Омеляновича-Павленка, 1 та вул. В’ячеслава Чорновола, 37-А.

Так, Міністерство культури та інформаційної політики України визнало два пам’ятники Пушкіну такими, що не підлягають внесенню до Державного реєстру нерухомих пам’яток України, об’єктів культурної спадщини. Це рішення було прийнято з огляду на висновки Експертної комісії з питань обліку об’єктів культурної спадщини при Мінкультури на підставі подання Департаменту охорони культурної спадщини Київської міської держадміністрації.

У публікації зазначено, що висновки комісії було зроблено ще 2022 року.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Києві знесли пам’ятник Ватутіну. Монумент радянському генералу та його справжні останки у труні під монументом були розташовані прямо біля Верховної ради.