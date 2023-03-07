В Естонії прийняли несподіване рішення щодо радянських пам'ятників

Президент розкритикував законопроект за невизначеність формулювань

Незважаючи на те, що в Естонії здебільшого негативно ставляться до радянських символів, законопроект про знесення відповідних пам’ятників несподівано "забуксував". Президент країни Алар Каріс не погодився підписувати поправки до документів про знесення радянських пам’ятників.

Про це повідомляє видання ERR.

Президент розкритикував законопроект за невизначеність формулювань та повернув його на доопрацювання до парламенту. За словами Алара Каріса, поправки, запропоновані парламентом, можуть бути витлумачені неоднозначно.

"З пояснювальної записки до закону випливає, що забороненими є передусім об’єкти, пов’язані з діяльністю Радянської влади. Проте сама заборона сформульована набагато ширше. У такій ситуації виконавець закону повинен робити припущення про те, що ж мало на увазі насправді", - передає видання слова президента.

Каріс підкреслює, що принцип правової ясності вимагає, щоб закон був досить ясним і зрозумілим, щоб кожен міг передбачити дії держави та відповідним чином скоригувати свої дії.

Водночас сам демонтаж "об’єктів, які порушують почуття справедливості суспільства або становлять загрозу безпеці Естонії", він назвав "легітимною метою".

Очевидно, пам’ятники таки будуть знесені, але зроблять це пізніше – після уточнення формулювань у законопроекті та його підтвердження.

У матеріалі йдеться про те, що закон встановлює правила демонтажу з громадського простору невідповідних споруд, особливо радянських пам’яток. До цього часу демонтаж пам’ятників із забороненою символікою проводили на підставі загальних норм правопорядку та пенітенціарних норм.

Раніше, наприкінці минулого року, робоча група за радянськими пам’ятками при державній канцелярії Естонії рекомендувала знести або замінити 244 із 322 радянських пам’яток на території країни. 56 із них уже було демонтовано на той час, а ще 74 — визнано "нейтральними".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що поки що в Естонії думають над знесенням радянських пам’яток, на її вулицях з’являються експонати у вигляді російської військової техніки.

Також ми повідомляли про те, що в Україні зносять не лише радянські пам’ятки, а й імперські.