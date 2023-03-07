В Эстонии приняли неожиданное решение насчет советских памятников

Президент раскритиковал законопроект за неопределенность формулировок

Несмотря на то, что в Эстонии в большинстве своем негативно относятся к советским символам, законопроект о сносе соответствующих памятников неожиданно "забуксовал". Президент страны Алар Карис не согласился подписывать поправки к документам о сносе советских памятников.

Об этом сообщает издание ERR.

Президент раскритиковал законопроект за неопределенность формулировок и вернул его на доработку в парламент. По словам Алара Кариса, поправки, предложенные парламентом, могут быть истолкованы неоднозначно.

"Из пояснительной записки к закону следует, что запрещенными являются прежде всего объекты, связанные с деятельностью cоветской власти. Однако сам запрет сформулирован гораздо шире. В такой ситуации исполнитель закона должен делать предположения о том, что же имелось в виду на самом деле", — передает издание слова президента.

Карис подчеркивает, что принцип правовой ясности требует, чтобы закон был достаточно ясным и понятным, чтобы каждый мог предвидеть действия государства и соответствующим образом cкорректировать свои действия.

В тоже время сам демонтаж "объектов, которые нарушают чувство справедливости общества или представляют угрозу безопасности Эстонии" он назвал "легитимной целью".

По всей видимости, памятники все-таки будут снесены, но сделают это позже – после уточнения формулировок в законопроекте и его подтверждения.

В материале говорится, что закон устанавливает правила демонтажа из общественного пространства неподходящих построек, особенно советских памятников. До сих пор демонтаж памятников с запрещенной символикой проводили на основании общих норм правопорядка и пенитенциарных норм.

Ранее, в конце прошлого года, рабочая группа по советским памятникам при государственной канцелярии Эстонии рекомендовала снести или заменить 244 из 322 советских памятников на территории страны. 56 из них уже были демонтированы к тому времени, а еще 74 — признаны "нейтральными".

Напомним, ранее мы писали о том, что пока в Эстонии думают над сносом советских памятников, на её улицах появляются экспонаты в виде российской военной техники.

Также мы сообщали о том, что в Украине сносят не только советские памятники, но и имперские.