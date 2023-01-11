Демонтаж памятников в Украине: социальный психолог сделал неожиданное предложение

Установка памятников каким-то личностям — это эстетика и социальная этика позапрошлого века

В вопросе демонтажа памятников в Украине, проводимого в рамках "декоммунизации" и "деимпериализации", нельзя спешить. Действовать нужно глубже, а не просто менять одни бронзовые головы на других. Ведь тогда придется снести даже памятник Богдану Хмельницкому в центре Киева.

Об этом социальный психолог Олег Покальчук рассказал в интервью "Телеграфу". По его словам, как и все национально сознательные украинцы, он положительно относится к демонтажу памятников. Но в то же время отмечает, что данный процесс несколько запоздал.

"Оно меня скорее веселит, чем особенно радует. Этот процесс должен был бы происходить лет 30 назад. Но есть памятники и Памятники", — говорит Покальчук.

Психолог подчеркивает, что демонтаж монументов с площадей не ликвидирует их как таковые.

"Памятники иногда переносят в какие-то закрома, и если скульптуры имеют не культурную, а эстетическую ценность, возможно, потом с ними можно будет что-то сделать. Какую-то, например, инсталляцию под водой или что-то в этом ключе", — говорит Покальчук.

При этом эксперт задается вопросом почему все обходят стороной памятник Богдану Хмельницкому в Киеве. Ведь, по его мнению, если критиковать кого-то за Минские соглашения, то нельзя обходить и стороной Переяславское соглашение.

"То есть, надо смотреть на какие-то более глубокие истоки украинской истории и говорить о базовых вещах", — считает социальный психолог.

А вообще, по мнению Покальчука, установка памятников каким-то личностям — это эстетика и социальная этика позапрошлого века.

"Мне бы лучше было видеть какие-то более современные, модерные, футуристические инсталляции вместо этих чудовищ. А не смотреть, как занимаются заменой одних бронзовых голов на другие", — говорит Покальчук.

О том, почему так трудно переубеждать сторонников россии, и что делать с предателями Украины, читайте на сайте "Телеграф" в интервью: "Война ничего не меняет, она все обостряет": социальный психолог о том, почему фанатов "русского мира" не переделать".

Напомним, ранее мы писали о том, как в Мукачево демонтировали памятник Пушкину.