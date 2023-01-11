Демонтаж пам’ятників в Україні: соціальний психолог зробив несподівану пропозицію

Встановлення пам’ятників якимось особам — це естетика та соціальна етика позаминулого століття

У питанні демонтажу пам’ятників в Україні, що проводиться у рамках "декомунізації" та "деімперіалізації", не можна квапитися. Діяти потрібно глибше, а не просто міняти одні бронзові голови на інші. Адже тоді доведеться знести навіть пам’ятник Богдану Хмельницькому у центрі Києва.

Про це соціальний психолог Олег Покальчук розповів у інтерв’ю "Телеграфу". За його словами, як і всі національно свідомі українці, він позитивно ставиться до демонтажу пам’ятників. Але водночас зазначає, що цей процес дещо запізнився.

"Воно мене швидше радує, аніж особливо тішить. Цей процес мав би відбуватися років 30 тому. Але є пам’ятники і Пам’ятники", — каже Покальчук.

Психолог наголошує, що демонтаж монументів із площ не ліквідує їх як такі.

"Пам’ятники інколи переносять у якісь засіки, і якщо скульптури мають певну не культурну, а естетичну цінність, можливо, потім з ними можна буде щось зробити. Якусь, наприклад, інсталяцію під водою чи щось у цьому ключі", – каже Покальчук.

При цьому експерт запитує, чому всі обминають тему пам’ятника Богдану Хмельницькому в Києві. Адже, на його думку, якщо критикувати когось за Мінські угоди, то не можна оминати і стороною Переяславську угоду.

"Тобто треба дивитися на якісь глибші витоки української історії і говорити про базові речі", — вважає соціальний психолог.

А взагалі, на думку Покальчука, встановлення пам’ятників якимось особам — це естетика та соціальна етика позаминулого століття.

"Мені б краще було бачити якісь більш сучасні, модерні, футуристичні інсталяції замість цих потвор. А не дивитися, як займаються заміною одних бронзових голів на інші", — каже Покальчук.

Про те, чому так важко переконувати прибічників росії, і що робити зі зрадниками України, читайте на сайті "Телеграф" в інтерв’ю: "Війна нічого не змінює, вона все загострює": соціальний психолог про те, чому фанатів "руського міру" не переробити".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як у Мукачеві демонтували пам’ятник Пушкіну.