Под Харьковом установили знак дружбы Украины и России - камень не простоял даже часа (фото)

Под Харьковом депутаты от "Оппозиционной платформы - За жизнь" 12 июля восстановили знак дружбы Украины и РФ, но на протяжении часа его демонтировали.

Об этом сообщил журналист Александр Рудаманов в Facebook.

"В течение часа под Харьковом демонтировали памятный знак дружбы украинского и российского народов. В прошлый раз табличку снесли за день. На этот раз - за час", - говорится в сообщении.

Инициаторы установки памятника отметили, что "у российского и украинского народа одни ценности, духовность, культура и исторические корни, что является "залогом будущего процветания наших народов"".

По фото видно, что памятный знак - это кусок гранита с табличкой "Камень дружбы украинского и российского народа", а также указана дата установки.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Пекине открыли памятник "Ворота души. Диалог Тараса Шевченко и Ду Фу".