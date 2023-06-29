В россии не оценили украинский юмор

Во Львовской области, где местные запретили сносить памятник, похожий на Юлию Тимошенко, хотят возвести новую достопримечательность. На месте демонтированного советского памятника хотят установить мемориал чебуреку.

С таким предложение выступил советник руководителя Львовской военной администрации Олег Радик. Украинцы в сети отреагировали на такую идею с юмором, а вот в россии снова "подгорает".

Так, памятник чебуреку хотят установить в Брюховичах, где 28 июня демонтировали скульптурную группу "Родина-мать". Ее передали в музей, а на ее месте и хотят поставить новый оригинальный памятник. Такой выбор обусловлен тем, что рядом располагается культовая и популярная "Чебуречная в Брюховичах".

"Есть идея и есть спонсоры. Вместо памятника оккупантам будет в Брюховичах памятник чебуреку", — написал Олег Радик.

В комментариях украинцы с юмором отнеслись к такой идеи и в целом не против: "Это была бы очень крутая инициатива. И 100% туристы подтянутся", "Там еще топовая вареничная была, надо еще вареник поставить, у чебурека".

Россиянам эта идея почему-то не понравилась. В пропагандистов даже запустили опрос на тему, "какой памятник нужно поставить в честь Радика". Оккупанты затронули больную для себя тему про унитазы и предложили поставить памятник этому сантехническому оборудованию. Также они пообещали, что за такое "пощады не будет".

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что россияне предложили обменять памятник "Горький на унитазе" из Днепра на дрова после того, как власти города заявили о его демонтаже. Мэр Днепра предложил оккупантам свой ценник, но те почему-то обиделись.