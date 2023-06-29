У росії не оцінили український гумор

На Львівщині, де місцеві заборонили зносити пам’ятник, схожий на Юлію Тимошенко, хочуть звести нову пам’ятку. На місці демонтованої радянської пам’ятки хочуть встановити меморіал чебуреку.

З такою пропозицією виступив радник керівника Львівської військової адміністрації Олег Радик. Українці у мережі відреагували на таку ідею з гумором, а ось у росії знову "підгорає".

Так, пам’ятник чебуреку хочуть встановити у Брюховичах, де 28 червня демонтували скульптурну групу "Батьківщина-мати". Її передали до музею, а на її місці й хочуть поставити нову оригінальну пам’ятку. Такий вибір обумовлений тим, що поряд розташовується культова та популярна "Чебуречна у Брюховичах".

"Є ідея і є спонсори. Замість пам’ятника окупантам буде у Брюховичах пам’ятник чебуреку", — написав Олег Радик.

У коментарях українці з гумором поставилися до такої ідеї і загалом не проти: "Це була б дуже крута ініціатива. І 100% туристи підтягнуться", "Там ще топова варенична була, треба ще вареник поставити, коло чебурека".

Росіянам ця ідея чомусь не сподобалася. У пропагандистів навіть запустили опитування на тему, "яку пам’ятку треба поставити на честь Радика". Окупанти торкнулися хворої для себе теми про унітази і запропонували поставити пам’ятник цьому сантехнічному обладнанню. Також вони пообіцяли, що за таке "пощади не буде".

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що росіяни запропонували обміняти пам’ятник "Горький на унітазі" з Дніпра на дрова після того, як влада міста заявила про його демонтаж. Мер Дніпра запропонував окупантам свій цінник, але ті чомусь образилися.