"Одні убл*дки при владі": росіяни образилися на мера Дніпра за умови продажу знесених пам’яток

Росіяни спочатку запропонували купити пам’ятники за дрова, а потім образилися та обізвали українців "нацистами"

Голова адміністрації російського селища Кременки Калузької області Сергій Гусєв написав листа меру Дніпра Борису Філатову. Росіянин запропонував викупити в українського міста знесені пам’ятники російським історичним особам за дрова.

Лист та відповідь на нього опублікував на своїй сторінці мер Дніпра Борис Філатов. Він підтвердив, що це не жарт і не розіграш — офіційний лист справді надійшов поштою від російського чиновника.

У зверненні до "мера Дніпропетровська" сказано, що мешканці селища Кременки Жуковського району Калузької області росії вкрай засмучені знесенням пам’ятників вченому Михайлу Ломоносову, письменнику Максиму Горькому, льотчику Валерію Чкалову та поетові Олександру Пушкіну. Влада російської глибинки заявила, що хоче викупити в України ці пам’ятники для "національної самосвідомості підростаючого покоління". Як валюту запропонували не рублі і навіть не газ, а дрова.

"До Вас звертається адміністрація міста Кременки Жуківського району Калузької області з проханням передати нашому місту знесені пам’ятники культури у місті Дніпропетровську в обмін на дрова для цивільного населення України", — йдеться у зверненні.

Лист росіян Філатову

У Дніпропетровській міськраді відреагували на звернення росіян до мера неіснуючого міста. Секретар міськради Олександр Санжара, який є автором листа у відповідь, розповів росіянам, що Дніпропетровська не існує вже 8 років, замість нього є місто Дніпро, мером якого і є Борис Філатов.

"З листа вбачається, що адміністрація у Вашій особі трохи застрягла в минулому, оскільки так часто згадуваного Вами міста Дніпропетровська не існує вже років як вісім. Але щоб нам було комфортніше спілкуватися, ми можемо звертатися до Вас, як до старости власного села або голови робітничого селища, яким Кремінки були зовсім недавно. Майже впевнений, що новина про скасування кріпосного права також досягла Ваших околиць. Лист прийшов до нас електронною поштою, тому просимо прийняти щирі привітання з тим, що до Вашого робочого селища дотягнули інтернет. Сподіваюсь, Ви навіть встигли застати такі соцмережі, як "Фейсбук" та "Інстаграм" до їхньої заборони Роскомнаглядом. А нормальні дороги, судячи з фото Вашого села, до Вас ще не дотягнули. Але, як у вас там говориться, і Москва не відразу будувалася, і потонула, до речі, теж не одразу", — їдко відповіли у Дніпропетровській міськраді.

Влада Дніпра уточнила, що пам’ятники були знесені та передані на зберігання до музеїв до того моменту, поки не вирішиться питання про їх статус, як культурної спадщини. Водночас мерія Дніпра погодилася обміняти пам’ятник Максиму Горькому на дрова для українців. Обмінний курс – 1/1000, тобто тисяча кілограмів дров за кожний кілограм статуї Горького.

Як місце обміну було обрано Запорізьку область, враховуючи, що від Кремінок до українського кордону 350 км, а від уявного кордону росії на захоплених територіях до Дніпра приблизно 40-100 км.

"З урахуванням того, що ця пам’ятка дорога серцю кожного жителя міста, і отримала народну назву "Горький на унітазі", ми готові розпочати переговори при курсі не менше 1/1000, тобто тисяча кілограмів дров за кожний кілограм статуї Горького. Унітаз же представляється можливим вважати за курсом не нижче 1/1500, оскільки ми з Вами разом розуміємо, яку цінність становлять унітази для кожного росіянина…Також готові розглянути варіанти обміну статуї Горького без унітазу або унітазу без Горького, залежно від того, яка саме частина пам'ятника найкраще здатна "пробудити національну самосвідомість, любов до своєї батьківщини, повагу до її історії та культури" у мешканців Вашого муніципального новоутворення", — написали в міськраді.

Росіянам порадили якнайшвидше погоджуватися на висунуті умови, оскільки за кожен тиждень тяганини з ухваленням рішення Горькому відпилюватимуть палець. Але потім додали, що це був жарт, який, до речі, у росії не зрозуміли.

Відповідь мерії Дніпра росіянам

Відповідь мерії Дніпра росіянам

У місцевих ЗМІ вже опублікували відповідь Бориса Філатова і вкотре обізвали українців нацистами та убл*дками. Очевидно через жарт про відпилювання пальців пам’ятнику. А деякі місцеві жителі злякалися, що тепер "укронацисти" бомбитимуть їхній населений пункт безпілотниками з вибухівкою.

Навіщо ви звернули увагу укронацистів на наше місто, тепер вони можуть у подарунок направляти, наприклад, безпілотники з вибухівкою, не варто було цього робити, Сергію, ох як не варто.

Відповідь лише підтверджує, які убл*дки там при владі.

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