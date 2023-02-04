“Одни убл*дки у власти”: россияне обиделись на мэра Днепра за условия продажи снесенных памятников

Россияне сначала предложили купить памятники за дрова, а после обиделись и обозвали укранцев "нацистами"

Глава администрации российского поселка Кременки Калужской области Сергей Гусев написал письмо мэру Днепра Борису Филатову. Россиянин предложил выкупить у украинского города снесенные памятники российским историческим личностям за дрова.

Письмо и ответ на него опубликовал на своей странице мэр Днепра Борис Филатов. Он подтвердил, что это не шутка и не розыгрыш — официальное письмо действительно пришло по почте от российского чиновника.

В обращении к "мэру Днепропетровска" сказано, что жители поселка Кременки Жуковского района Калужской области россии крайне раздосадованы снесением памятников ученому Михаилу Ломоносову, писателю Максиму Горькому, летчику Валерию Чкалову и поэту Александру Пушкину. Власти российской глубинки заявили, что хотят выкупить у Украины эти памятники для "национального самосознания подрастающего поколения". В качестве валюты предложили не рубли и даже не газ, а дрова.

"К Вам обращается администрация города Кременки Жуковского района Калужской области с просьбой передать нашему городу снесенные памятники культуры в городе Днепропетровске в обмен на дрова для гражданского населения Украины", — сказано в обращении.

Письмо россиян Филатову

В Днепропетровском горсовете отреагировали на обращение россиян мэру несуществующего города. Секретарь горсовета Александр Санжара, который является автором ответного письма, рассказал россиянам, что Днепропетровска не существует уже 8 лет, вместо него есть город Днепр, мэром которого и является Борис Филатов.

"Из письма усматривается, что администрация в Вашем лице немного застряла в прошлом, поскольку так часто упоминаемого Вами города Днепропетровска не существует уже лет как восемь. Но, чтобы нам было комфортнее общаться, мы можем обращаться к Вам, как к старосте владельческой деревни или главе рабочего поселка, каковым Кремёнки были совсем недавно. Почти уверен, что новость об отмене крепостного права также достигла Ваших околиц. Письмо пришло к нам по электронной почте, поэтому просим принять искренние поздравления с тем, что в Ваш рабочий поселок дотянули интернет. Надеюсь, Вы даже успели застать такие соцсети, как "Фейсбук" и "Инстаграм" до их запрета Роскомнадзором. А нормальные дороги, судя по фото Вашей деревни, к Вам еще не дотянули. Но, как у вас там говорится, и Москва не сразу строилась, и утонула, кстати, тоже не сразу", — едко ответили в Днепропетровском горсовете.

Власти Днепра уточнили, что памятники были снесены и переданы на хранение в музеи до того момента, пока не разрешится вопрос об их статусе, как культурного наследия. Вместе с тем, мэрия Днепра согласилась обменять памятник Максиму Горькому на дрова для украинцев. Обменный курс — 1/1000, то есть тысяча килограммов дров за каждый килограмм статуи Горького.

В качестве места обмена была выбрана Запорожская область, учитывая, что от Кременок до украинской границы 350 км, а от воображаемой границы рф на захваченных территориях до Днепра примерно 40-100 км.

"С учетом того, что этот памятник дорог сердцу каждого жителя города, и получил народное название "Горький на унитазе", мы готовы начать переговоры при курсе не менее 1/1000, то есть тысяча килограммов дров за каждый килограмм статуи Горького. Унитаз же представляется возможным считать по курсу не ниже 1/1500, поскольку мы с Вами вместе понимаем, какую ценность представляют унитазы для каждого россиянина… Также готовы рассмотреть варианты обмена статуи Горького без унитаза или унитаза без Горького, в зависимости от того, какая именно часть памятника лучше способна "пробудить национальное самосознание, любовь к своей родине, уважение к ее истории и культуре" у жителей Вашего муниципального новообразования", — написали в горсовете.

Россиянам посоветовали как можно скорее соглашаться на выдвинутые условия, поскольку за каждую неделю проволочки с принятием решения Горькому будут отпиливать палец. Но потом добавили, что это была шутка, которую, кстати, в россии не поняли.

Ответ мэрии Днепра россиянам

Ответ мэрии Днепра россиянам

В местных СМИ уже опубликовали ответ Бориса Филатова и в очередной раз обозвали украинцев нацистами и убл*дками. По всей видимости из-за шутки про отпиливание пальцев памятнику. А некоторые местные жители испугались, что теперь "укронацисты" будут бомбить их населенный пункт беспилотниками со взрывчаткой.

Зачем вы обратили внимание укронацистов на наш город, теперь они могут в подарок направлять например беспилотники со взрывчаткой, не стоило этого делать, Сергей, ох как не стоило.

Ответ лишь подтверждает, какие убл*дки там у власти.

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