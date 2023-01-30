Историческое здание не пытаются сохранить

В российской глубинке многие больницы и школы находятся в упадочном состоянии — годами без ремонта и даже без отопления при морозах в более чем -20. Однако в Подмосковье живут не намного лучше. В Пушкинском округе есть больница — действующая и даже участвующая в рекламных акциях российской власти, половина ее — в полуразрушенном состоянии и даже без окон.

Фотографиями ФАП №2 в деревне Алешино поделился пользователь Twitter Антон Пустовалов. Он предложил пользователям угадать, где в hоссии может находиться "лечебница" в таком разрушенном состоянии.

Больница из Алешино при этом работает и даже участвует в российской программе "Добро в село", в рамках которой сюда приезжают врачи. Работать они могут только в некоторых кабинетах, ведь у части больницы нет даже крыши.

ФАП в Алешино

Здание имеет богатую историю

Здание медленно разрушается

Неиспользуемая часть больницы медленно разрушается. Здание было построено достаточно давно — земскую лечебницу открыли на деньги семьи фабриканта Евгения Арманда еще конце XIX века. По прямой до Москвы от деревни Алешино — 45 км.

Деревня Алешино на карте

Ранее "Телеграф" рассказывал, как в России за более чем два миллиона рублей провели реконструкцию Курской битвы. Ее "ареной" стал школьный спортзал.