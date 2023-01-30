москву вже бомбили? У мережі показали фото лікарні неподалік столиці рф — без вікон і навіть даху

Історичну будівлю не намагаються зберегти

У російській глибинці багато лікарень і шкіл перебувають у занедбаному стані — роками без ремонту і навіть без опалення при морозах понад -20. Однак у Підмосков’ї живуть не набагато краще. У Пушкінському окрузі є лікарня, що працює і навіть бере участь у рекламних акціях російської влади, половина її — у напівзруйнованому стані навіть без вікон.

Фотографіями ФАП №2 у селі Альошино поділився користувач Twittwr Антон Пустовалов. Він запропонував користувачам вгадати, де в росії може перебувати "лєчєбніца" в такому зруйнованому стані.

Лікарня з Альошино при цьому працює і навіть бере участь у російській програмі "Добро в село", в рамках якої сюди приїжджають лікарі. Працювати вони можуть лише в деяких кабінетах, адже частина лікарні не має навіть даху.

ФАП в Альошино

Будівля має багату історію

Будівля повільно руйнується

Частина лікарні, що не використовується, повільно руйнується. Будівлю було збудовано досить давно — земську лікарню відкрили за гроші сім’ї фабриканта Євгена Арманда ще наприкінці XIX століття. По прямій до москви від села Альошино — 45 км.

Село Альошино на карті

Раніше "Телеграф" розповідав як у росії за більш, аніж два мільйони рублів провели реконструкцію Курської битви. Її "ареною" став шкільний спортзал.