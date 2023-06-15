Історична цінність: у Києві запропонували поставити пам’ятник акулі, яка з’їла росіянина у Єгипті

Петиція за кілька днів набрала понад 2 тисячі підписів

У Києві запропонували поставити пам’ятник у вигляді акули, яка з’їла росіянина на курорті Єгипту.

Відповідна петиція з’явилася на офіційному сайті Києва 12 червня і вже встигла набрати понад 2 тисячі підписів із 6 тисяч необхідних для розгляду.

"Створення пам’ятника-фонтану в вигляді Акули на одній з площ історичного центру чи на набережній. Тема пам’ятного знаку є — увіковічення акули-борця з росіянами, що матиме культурну, історичну та ідеологічну цінність для міста та країни", — написав автор петиції.

Як повідомлялося раніше, 8 червня в Хургаді тигрова акула напала на громадянина росії на очах у багатьох відпочивальників. При цьому в мережі обговорюють ролик, на якому нібито цей же росіянин глузував з українців, які постраждали через знищення Каховської ГЕС.

Як відомо, пізніше цю акулу відловили та витягли зі шлунка останки вбитого чоловіка. Після цього фахівці Інституту морських наук та заповідників Червоного моря зайнялися муміфікацією риби, а її тіло виставлять у музеї на загальний огляд.