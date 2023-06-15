Историческая ценность: в Киеве предложили поставить памятник акуле, которая съела россиянина в Египте

Петиция за несколько дней набрала более 2 тысяч подписей

В Киеве предложили поставить памятник в виде акулы, которая съела россиянина на курорте в Египте.

Соответствующая петиция появилась на официальном сайте Киева 12 июня и уже успела набрать более 2 тысяч подписей из 6 тысяч необходимых для рассмотрения.

"Создание памятника-фонтана в виде Акулы на одной из площадей исторического центра или набережной. Тема памятного знака — увековечивание акулы-борца с россиянами, что будет иметь культурную, историческую и идеологическую ценность для города и страны", — написал автор петиции.

Как сообщалось ранее, 8 июня в Хургаде тигровая акула напала на гражданина россии на глазах у множества отдыхающих. При этом в сети обсуждают ролик, на котором якобы этот же россиянин насмехался над украинцами, пострадавшими из-за уничтожения Каховской ГЭС.

Как известно, позже эту акулу отловили и извлекли из желудка останки убитого мужчины. После этого специалисты Института морских наук и заповедников Красного моря занялись мумификацией рыбы, а ее тело выставят в музее на всеобщее обозрение.