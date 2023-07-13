"Нуль витрат з бюджету": герб СРСР приберуть зі щита Батьківщини-мати в Києві, озвучено терміни

Тризуб буде виготовлено вже до кінця липня зі сталі "Запоріжсталі"

Герб СРСР на монументі "Батьківщина-мати" планують демонтувати до 24 серпня 2023 року. На місці радянської символіки там з’явиться герб України.

Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

За його інформацією, 13 липня Мінкульт представив проект "Тризуб Батьківщини".

"Заміну герба СРСР на український тризуб рік тому в "Дії" підтримали 85% респондентів. Над реалізацією змін ми працюємо вже понад рік і, нарешті, можемо повідомити про деталі справді історичного проекту", — сказав міністр.

Ткаченко нагадав, що на реконструкцію не витратили жодної копійки з бюджету.

"Гроші на відновлення історичної справедливості зібрані виключно від великого бізнесу, який хоче бути причетним до великого у всіх сенсах проекту. Вартість проекту – 28 млн. грн. Це набагато менше, ніж прораховували раніше. Вдячний донорам та партнерам, які відгукнулися на наш заклик та приєдналися до проекту: Нафтогаз, Нова Пошта, Метінвест, АТБ, Монобанк, Ощадбанк, ПУМБ, ПриватБанк, Український Аграрний Холдинг, Перша Приватна Броварня, КАН Девелопмент та КАНБУД, ВІД Асоціація "Незалежна асоціація банків України", — додав він.

Скульптор проекту Олексій Пергаменник на презентації заявив, що зображення герба України відповідатиме нормам законодавства, пише "Інтерфакс-Україна".

Він додав, що тризуб буде виготовлено вже до кінця липня. Його виготовляють із сталі "Запоріжсталі".

Також 13 липня дозвіл на реконструкцію монумента "Батьківщина-мати" у Києві надали й у Державній інспекції архітектури та містобудування України. Там показали, як виглядатиме оновлений щит.

Раніше "Телеграф" писав, що кияни запропонували встановити у Києві пам’ятник акулі.