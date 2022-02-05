"Флаг - символ несокрушимости": в Киеве патриотично украсили монумент "Родина-мать" (фото)

Подсветка несла символическое значение.

Объединяться ради мира — в столице Украины в ночь на 5 февраля в цвета украинского флага с помощью света "окрасили" монумент "Родина-мать". Произошло мероприятие на фоне риска вторжения России в Украину.

Как рассказал в соцсетях глава Минкультуры Александр Ткаченко, подсветка монумента была выполнена как символ единения нации в защиту украинской земли.

Он также отметил благодарность украинцев за поддержку многих стран мира в усилиях по сдерживанию агрессора. Световой окрас монумента продолжался до полуночи. Инициатива "одеть" "Родину-мать" в цвета украинского флага принадлежит Минкульту и Нацмузею истории Украины во 2-й мировой войне.

Ткаченко озвучил чувство гордости за Украину и напомнил, что стяг символизирует независимость и несокрушимость.

Украинский флаг уже не единожды украшал многие важные места и достопримечательности не только в качестве полотна, но и в световой версии.

Как писал "Телеграф", в качестве поздравления к тридцатой годовщине независимости Украины, в синий и желтый окрасились Ниагарский водопад и другие известные места Канады, башня Свободы в Иране, Бурдж Халифа в Дубае.

Также отметим, что только за последние дни в Украине с визитом побывали премьер Британии Борис Джонсон и турецкий лидер Реджеп Эрдоган.