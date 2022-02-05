"Прапор — символ незламності": у Києві патріотично прикрасили монумент "Батьківщина-мати" (фото)

Підсвічування мало символічне значення.

Об’єднуватися заради миру — у столиці України в ніч на 5 лютого кольори українського прапора за допомогою світла "забарвили" монумент "Батьківщина-мати". Відбувся захід на тлі ризику вторгнення Росії в Україну.

Як розповів у соцмережах голова Мінкультури Олександр Ткаченко, підсвічування монумента було виконано як символ єднання нації на захист української землі.

Він також відзначив подяку українців за підтримку багатьох країн світу у зусиллях зі стримування агресора. Світлове забарвлення пам’ятника тривало до півночі. Ініціатива "одягти" "Батьківщину-мати" у кольори українського прапора належить Мінкульту та Нацмузею історії України у 2-й світовій війні.

Ткаченко озвучив почуття гордості за Україну та нагадав, що стяг символізує незалежність та незламність.

Український прапор вже неодноразово прикрашав багато важливих місць та пам’яток не лише як полотно, а й у світловій версії.

Як писав "Телеграф", як привітання до тридцятої річниці незалежності України, у синій та жовтий пофарбувалися Ніагарський водоспад та інші відомі місця Канади, вежа Свободи в Ірані, Бурдж Халіфа у Дубаї.

Також зазначимо, що лише за останні дні в Україні з візитом побували прем’єр Британії Борис Джонсон та турецький лідер Реджеп Ердоган.