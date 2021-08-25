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Найвища будівля світу стало синьо-жовтою: як в різних країнах вітали Україну з Днем Незалежності (фото)

Автор
Г. Михайлова
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Найвища будівля світу стало синьо-жовтою: як в різних країнах вітали Україну з Днем Незалежності (фото) Новина оновлена 25 серпня 2021, 07:36

Україна відзначила 30-річчя незалежності.

24 серпня в День Незалежності України країну і її громадян вітали не тільки світові лідери, але і жителі різних країн. За допомогою підсвічування в кольорах українського прапора вони висловили підтримку Україні. Посольства України в цих державах поділилися вражаючими кадрами.

Так, в Канаді відразу кілька значущих об’єктів на деякий час стали синьо-жовтими. Один з них — Ніагарський водоспад.

Також в честь святкування Дня Незалежності жовтими і синіми вогнями підсвітили Високорівневий міст (High-Level Bridge) в місті Едмондт в Канаді.

High-Level Bridge
High-Level Bridge

В Ірані в кольори українського прапора підсвітили один із символів столиці, міста Тегеран. Вежу Азаді або вежу Свободи, ще називають воротами в Тегеран.

У Чехії розфарбували світлом в кольори прапора України Петршинську оглядову вежу в Празі. Її висота більше 65 метрів.

Вежа Бурдж Халіфа в Дубаї теж забарвилася в синій і жовтий. На офіційній сторінці Бурдж Халіфа в Facebook відзначили, що святкують День Незалежності України і бажають її народу процвітання і миру. Висота вежі Бурдж Халіфа 828 метрів.

Раніше "Телеграф" розповідав, як пройшов військовий парад до Дня Незалежності в Києві.

Як Україна відсвяткувала День незалежності і чим її вітали у світі: головні події свята (фото, відео)
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