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Самое высокое здание мира стало сине-желтым: как в разных странах поздравляли Украину с Днём Независимости (фото)

Автор
Г. Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Самое высокое здание мира стало сине-желтым: как в разных странах поздравляли Украину с Днём Независимости (фото) Новость обновлена 25 августа 2021, 07:36

Украина отметила 30-летие независимости.

24 августа в День Независимости Украины страну и ее граждан поздравляли не только мировые лидеры, но и жители разных стран. С помощью подсветки в цветах украинского флага они выразили поддержку Украине. Посольства Украины в этих государствах поделились впечатляющими кадрами.

Так, в Канаде сразу несколько значимых объектов на некоторое время стали сине-желтыми. Один из них — Ниагарский водопад.

Также в честь празднования Дня Независимости желтыми и синими огнями подсветили Высокоуровневый мост (High-Level Bridge) в городе Эдмондт в Канаде.

High-Level Bridge
High-Level Bridge

В Иране в цвета украинского флага подсветили один из символов столицы, города Тегеран. Башню Азади или башню Свободы, еще называют воротами в Тегеран.

В Чехии раскрасили светом в цвета флага Украины Петршинскую смотровую башню в Праге. Ее высота более 65 метров.

Башня Бурдж Халифа в Дубае тоже окрасилась в синий и желтый. На официальной странице Бурдж Халифа в Facebook отметили, что празднуют День Независимости Украины и желают ее народу процветания и мира. Высота башни Бурдж Халифа 828 метров.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как прошел военный парад к Дню Независимости в Киеве.

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