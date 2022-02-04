Карти вторгнення Росії в Україну: як змінювалася ситуація з осені-2021

Як змінилася ситуація біля кордону України протягом останніх місяців.

Можливе вторгнення Росії в Україну з осені минулого року залишається однією з обговорюваних тем у ЗМІ не тільки в Україні, а й у країнах Заходу. "Телеграф" вирішив нагадати про те, з чого все починалося і як за наступні місяці розвивалися події.

Матеріали про те, що Росія може розпочати повномасштабну атаку на Україну, почали з’являтися ще наприкінці жовтня 2021 року. Першими про це написали видання Washington Post і Politico, які оприлюднили знімки з супутників, які свідчили про перекидання нових бойових з’єднань на західний кордон Росії.

На Заході це розцінили як початок підготовки до повномасштабного військового вторгнення в Україну. Варто зазначити, що тоді відносини між Кремлем та НАТО сильно загострилися, дійшло навіть до того, що Росія закрила своє постійне представництво в Альянсі.

У стислі терміни на кордоні України утворився військовий контингент чисельністю близько 120 тисяч людей.

На початку грудня нову хвилю обговорення підняла мапа, розміщена виданням BILD, на якій було зображено можливий план вторгнення в Україну. Німецьке видання, посилаючись на дані розвідки, написало, що Росія планує захопити великі міста Східної та Центральної частини країни, включаючи Київ. Передбачалося, що зупинити наступ вдасться лише лінії Коростень-Житомир-Умань.

Карта BILD

Приблизно водночас видання Military Times оприлюднило менш масштабний прогноз вторгнення, в якому передбачалося, що російські війська дійдуть до Дніпра, але вдарять Одесою з моря. Крім того, тоді й пролунали перші прогнози про те, що Кремль планує наступ з території Білорусі.

Карта Military Times

На обох картах були вказані останні на той момент дані щодо розташування російських військ біля кордонів України.

У січні у розпорядженні західних ЗМІ з’явилися дані про нові військові бази, які Росія розгорнула у Воронежа та населеного пункту Клинці.

Карта The New York Times

Потік повідомлень про перекидання військ не закінчився і в лютому. На найсвіжішій карті Цензор.НЕТ помітні позиції російських військ станом на 2 лютого.

Карта Цензор.Ні

Видання зазначило, що наразі біля кордону розгорнуто 87 військових баз, з яких 24 з’явилися лише восени 2021 року.

Варто зазначити, що після публікації перших повідомлень країни НАТО активізували постачання протитанкового та зенітного озброєння в Україну, зокрема, зі США прибули партії ПТРК Javelin, з Британії — ПТРК NLAW. Крім того, про постачання озброєння заявили також країни Балтії та Польща.

Міністр оборони Олексій Резніков 3 лютого оцінив військову допомогу країн-партнерів і заявив, що вважає загрозу вторгнення малоймовірною і запевнив, що ЗСУ готові дати відсіч окупантам.