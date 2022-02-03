Міністр оборони Олексій Резніков каже, що ЗСУ готові дати відсіч у разі вторгнення Росії, а у Кремлі це розуміють.

Станом на поточний момент не спостерігається жодних явищ або дій військового характеру, які б помітно відрізнялися від того, що відбувалося навесні минулого року. Єдина відмінність у військовому плані, за яким ми уважно стежимо, — ситуація у Білорусі. Що реально кардинально відрізняється – це інтенсивність гібридних заходів, насамперед інформаційних. А також вплив цих заходів на макроекономічну ситуацію. Прошу взяти це до уваги.

Українська розвідка, особисто я та Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-лейтенант Валерій Залужний перебуваємо у постійному контакті з нашими міжнародними партнерами. Ми маємо всю повноту інформації, а в деяких моментах уточнюємо дані наших іноземних колег.

Відмінності у цифрах щодо концентрації російських військ, які звучать іноді у публічному просторі, особливо у міжнародних ЗМІ, пов’язані з відстанню. Хтось вказує цифри щодо присутності російських військ на відстані 200 км від державного кордону України, а хтось – до 400 км. Ми використовуємо дані щодо зони до 200 км, оскільки вони точніше відбивають тенденції.

У грудні, виступаючи у стінах Верховної Ради, я зазначав, що у РФ розпочався період зимових навчань. По всій Росії переміщуються війська. Інформацію про це розповсюджують спеціально. Це засіб тиску, причому не лише й не так на Україну. Ми попереджали західних партнерів, що метою Кремля є не так Україна, як підрив НАТО та ЄС. Ми попереджали, що буде атака на країни Балтії. І вона сталася. Що після цього буде ескалація, якщо відповіді не буде. І ескалація проти Польщі сталася. Таке неможливо було уявити ще рік тому.

Бойові компоненти, які стягнула Росія у квітні минулого року і нині кількісно пропорційні. Непропорційна реакція.

Щодо російських танків, то кількість сучасних протитанкових засобів, які є сьогодні у наших військових — це і "Стугна" з "Корсаром", і Javelin, і NLAW, — значно більша, ніж кількість потенційних мішеней. Упевнений, усі стежили за новинами щодо допомоги від наших західних партнерів.

Точну цифру отриманої допомоги озвучити не можу, але можу стверджувати, що вона оптимістичніша, ніж звучало в ЗМІ.

Ми спостерігаємо за переходом шести великих десантних кораблів із Північного та Балтійського флотів РФ, які увійшли до Середземного моря та можуть увійти до Чорного. Ми знаємо, які підрозділи морської піхоти знаходяться на борту. Ще краще бачить їх авіаносна група ВМФ США.

І Збройні сили України повністю готові до відсічі. Щодня ми стаємо міцнішими. Це бачать наші партнери, це бачить наш ворог. Це знижує ймовірність негативних сценаріїв. За останній рік довіра до армії у суспільстві збільшилася до 72%. Я запевняю українських читачів: ви можете бути певні у своїй армії.

Щодо роботи Міноборони, то у нас є чіткий план роботи на рік за різними напрямками. Ми рухаємось покроково, але послідовно. Наприклад, з 1 січня піднято рівень грошового забезпечення для військових льотчиків та медиків. Є рішення для спеціалістів-снайперів.

На останньому етапі проєкт постанови про підвищення грошового забезпечення ССО. Цього року планується затвердити три базові державні цільові програми: розвитку ЗСУ, розвитку озброєнь та ракетну програму. Це запустить системний процес переозброєння армії. Це також дуже важливо для оборонних підприємств.

У нас чи не вперше виникне можливість гармонізувати цільові програми та бюджетне планування, зокрема завдяки роботі з Мінстратегпромом; прибрати з оборонного замовлення речі, що у ручному режимі.

Щоб це стало можливим, я закликав, починаючи з етапу формування бюджетної резолюції, орієнтуватися на те, щоб з 2023 року витрати на оборону становили не менше ніж 3% ВВП. І я проситиму парламентаріїв про співпрацю, щоб спільно вийти на планове, а не авральне голосування за бюджет оборони.

І на закінчення. Хто хоче напасти — зазнає поразки. Той, хто вміє захищатися, стане непереможним. Україна та українська армія — непереможні!