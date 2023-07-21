В Києві під час тривоги робітники працювали на скандальному щиті "Батьківщини-матері": ексклюзивні фото

Ірізуб для монумента буде виготовлено вже до кінця липня

У Києві продовжуються роботи з демонтажу радянської символіки зі щита монумента "Батьківщина-мати". Незабаром на ньому встановлять тризуб. Очікується, що монумент оновлять до 24 серпня, коли Україна відзначає День незалежності.

Фотокореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов відвідав місце подій.

Примітно, що під час робіт у Києві було оголошено сигнал повітряної тривоги, пов’язаний з активізацією російських ракетоносіїв.

Раніше стало відомо, що тризуб для монумента буде виготовлено до кінця липня. Його виготовляють зі сталі "Запоріжсталі".

На презентації проекту "Тризуб Батьківщини" міністр культури Олександр Ткаченко заявив, що на його реалізацію не піде жодної копійки бюджетних коштів. Роботи будуть виконані за рахунок меценатів, а загальна вартість проекту – 28 мільйонів гривень.

Цікаво, що плани зі зняття радянського герба зі щита монумента озвучили багато років. Вперше про це заговорили у 2016 році, проте роботи так і не розпочалися.

Раніше "Телеграф" писав, що кияни запропонували встановити у Києві пам’ятник акулі.