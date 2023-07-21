У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу: де чули вибухи (оновлюється)

Російські окупанти вкотре атакують Україну

В Україні знову оголошено масштабну повітряну тривогу. Є можливість ракетної атаки.

У профільних Telegram-каналах повідомляють, що у "червоних" областях на карті є загроза обстрілу з боку окупантів. Тому всіх громадян просять перебувати у укриттях.

11:33 У Миколаївській, Одеській та Херсонській областях відбій повітряної тривоги.

11:31 У ОК "Південь" повідомляють, що внаслідок ракетного удару по Чернігівщині в одному з населених пунктів було пошкоджено місцеву будівлю культури. За попередньою інформацією, жертв немає. Подробиці встановлюються.

11:29 У напрямку Києва зафіксовано повітряну ціль. Це може бути фальш-ціль.

11:23 Зафіксовано активність стратегічної авіації РФ, Ту-22м3 на Північному Сході. Зліт з аеродрому "Шайківка" Калузької області, рф.

Водночас в Одесі знову пролунали вибухи.

11:21 У бік Затоки спрямовано дві надзвукові ракети.

11:18 У Повітряних силах повідомляють про повторні запуски надзвукових протикорабельних ракет "Онікс" у напрямку Одеської області.

11:03 В Одесі пролунали вибухи. На цей час офіційної інформації щодо цього немає.

11:00 Наразі є інформація, що надзвукові ракети летять у бік Одеси.

"Цілі заходять на удар. 150 км до узбережжя орієнтовно!", — йдеться у повідомленні в одному з пабликів.

Жителів Затоки просять негайно пройти у безпечні місця.

Також у мережі пишуть про ракети над Чернігівською областю.

Голова Одеської обласної держадміністрації Олег Кіпер у своєму Telegram-каналі нагадує жителям міста та області про заборону зйомки роботи ППО.

Зберігається небезпека для Чернігівської області. Зазначається, що над нею фіксують повітряні цілі — балістичні чи хибні. Точних даних наразі немає.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що російські окупанти атакували Одесу та область протягом трьох ночей. Поліцейські показали, що відбувалося 20 липня у перші хвилини після чергового прильоту.