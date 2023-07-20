Все у вогні, а зі зруйнованого будинку чути крики: відео перших хвилин після атаки по Одесі

Патрульні одразу розпочали розбір уламків будівлі

Поліцейські показали, що відбувалося у перші хвилини після масованої атаки по Одесі у ніч проти 20 липня. На кадрах видно руйнування та постраждалих внаслідок обстрілу.

Відповідне відео було опубліковане у Telegram-каналі Міністерства внутрішніх справ України.

"Третя ніч поспіль ракетних атак по Одесі. Перші хвилини після обстрілу окупантів із бодікамер патрульних. Зі зруйнованого будинку були чутні крики про допомогу", — йдеться в повідомленні.

Патрульні одразу розпочали розбір уламків будівлі. Їм вдалося дістати з-під завалів кількох людей. Один із постраждалих отримав численні осколкові поранення, йому надали першу домедичну допомогу.

Зазначимо, що в ніч проти 20 липня російські загарбники атакували Одесу та область. За попередніми даними, ракетами "Калібр" та БПЛА. За інформацією Офісу Генпрокурора України, внаслідок обстрілу та пожежі суттєві руйнування отримали адміністративну будівлю та офісні приміщення, пошкоджено багатоквартирні будинки, навчальні заклади та автомобілі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що президент України Володимир Зеленський емоційно відреагував на чергову атаку по Одесі, яка стала вже третьою за останні 72 години.