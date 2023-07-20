"Немає ракет сильніших за нашу волю": Зеленський емоційно відреагував на атаки по Одесі та Миколаєву

Глава держави висловив подяку всім, хто захищає українські міста та небо над ними

Президент України Володимир Зеленський відреагував на нічну атаку по Одесі та Миколаєву. Він заявив, що росія не має таких ракет, які були б сильнішими за волю українців до перемоги.

Відповідну посаду було опубліковано в офіційному Telegram-каналі глави держави у четвер, 20 липня.

"На жаль, є поранені, є загиблі... Мої співчуття рідним і близьким! Але немає у держави-зла ракет, які були б сильнішими за нашу волю зберегти життя, підтримати один одного і перемогти", — сказав він.

Також президент подякував кожному, хто захищає українські міста та небо над ними.

"Дякую всім нашим воїнам, рятувальникам, лікарям, місцевій владі, волонтерам… усім, хто залучений до ліквідації наслідків російського терору! Дякуємо працівникам портів, які роблять все, щоб зберегти нашу інфраструктуру! Будівельникам та ремонтним бригадам, які допомагають людям відновити нормальні умови життя! ", – зазначив Зеленський.

Він запевнив, що українці разом обов’язково пройдуть цей страшний час і встоять проти ударів країни-агресора.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в результаті ракетної атаки по Одеській області в ніч проти 19 липня в порту Чорноморська було знищено 60 тисяч тонн зерна. Вони були призначені для Китаю.