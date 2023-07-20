Росіяни атакували південь третю ніч поспіль: що відомо про вибухи в Одесі та Миколаєві (фото, відео)

Сили ППО відпрацювали потужно, однак без прильотів не обійшлося

Російські окупанти не обмежилися масованою атакою по Україні напередодні, тож ніч на 20 липня жителі Одеси та Миколаєва теж були вимушені проводити у безпечних місцях. У обох областях лунали вибухи, і, на жаль, не всі вони були результатом роботи протиповітряної оборони. Зафіксовано кілька прильотів та, як наслідок, пожеж, є поранені.

"Телеграф" проаналізував повідомлення місцевої влади, тож повідомляє все, що відомо на цю хвилину про наслідки повітряної атаки та постраждалих.

Миколаїв

На відміну від попередньої ночі, коли ворог в основному "кошмарив" Одесу, нині найбільше "уваги" ворога дісталося Миколаєву. За даними мера Олександра Сєнкевича, один із прильотів стався в центрі міста — дісталося триповерховому житловому будинку. Біля нього внаслідок вибуху з'явилася величезна вирва, також відомо про серйозну пожежу. Через вибухову хвилю також дісталося і сусіднім будівлям.

Перші хвилини після атаки

Величезна вирва на місці

Як зазначають у Telegram-каналі "Николаевский Ванек", з-під завалів багатоповерхівки вдалося дістати кота. На щастя, його господар теж вижив.

Врятовано ще одне життя

Миколаївське кошеня, котре пережило російську атаку

Інше загоряння сталося за другою адресою — там постраждало близько 15 гаражів, рятувальники оперативно вирушили на місце події.

"Щонайменше 5 житлових багатоповерхових будинків зазнали пошкоджень (вікна, двері, балкони, стеля). Наразі їх відключили від електропостачання. Триває рятувально-пошукова операція", — заявив Сєнкевич.

Момент вибуху в Миколаєві

Як зазначив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім, станом на шосту ранку внаслідок удару по Миколаєву було відомо про 18 постраждалих, серед яких п'ятеро дітей. Двох людей вдалося витягти з-під завалів. Також чиновник зазначив, що можуть бути і загиблі.

Будинок отримав серйозні руйнування

Роботи тривають

Одеса

Одесу вночі, здебільшого, атакували "шахедами", хоча над регіоном і збили кілька ракет різних типів. Як повідомляє кореспондент "Телеграфу", сили ППО відпрацювали досить оперативно і потужно — всі хвилі атаки були відбиті.

Однак, за словами очільника Одеської ОВА Олега Кіпера, у середмісті Одеси внаслідок російської атаки сталося руйнування окремих будівель. Почалася пожежа, котра зайняла щонайменше 300 квадратних метрів площі. Відомо про двох постраждалих, їх госпіталізували.

Також чиновник додав, що є "приліт" в області, пообіцявши надати всю детальну інформацію трохи згодом.

Момент вибуху в Одесі

Нагадаємо, що минулої ночі масштабні повітряні тривоги по Україні оголошували тричі. Під час останньої вибухи чули на Кіровоградщині.

Також "Телеграф" розповідав, зерно з якої країни було знищено внаслідок прильоту в Одесу в ніч на 19 липня.