"Нет ракет сильнее нашей воли": Зеленский эмоционально отреагировал на атаки по Одессе и Николаеву

Глава государства выразил благодарность всем, кто защищает украинские города и небо над ними

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ночную атаку по Одессе и Николаеву. Он заявил, что у россии нет таких ракет, которые были бы сильнее воли украинцев к победе.

Соответствующий пост был опубликован в официальном Telegram-канале главі государства в четверг, 20 июля.

"К сожалению, есть раненые, есть погибшие… Мои соболезнования родным и близким! Но нет у государства-зла ракет, которые были бы сильнее нашей воли сохранить жизнь, поддержать друг друга и победить", — сказал он.

Также президент поблагодарил каждого, кто защищает украинские города и небо над ними.

"Спасибо всем нашим воинам, спасателям, врачам, местным властям, волонтерам… всем, кто привлечен к ликвидации последствий российского террора! Спасибо работникам портов, которые делают все, чтобы сохранить нашу инфраструктуру! Строителям и ремонтным бригадам, помогающим людям восстановить нормальные условия жизни!", — отметил Зеленский.

Он заверил, что украинцы вместе обязательно пройдут это страшное время и выстоят против ударов страны-агрессора.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в результате ракетной атаки по Одесской области в ночь на 19 июля в порту Черноморска были уничтожены 60 тысяч тонн зерна. Они были предназначены для Китая.