Даже космическая разведка: в ВСУ рассказали, как получают данные об угрозе с воздуха

Фиксируются враждебные намерения по информации из разных источников

В воздушных силах Украины рассказали, как фиксируется взлет тех или иных вражеских истребителей, высчитываются возможные направления пуска вражеских ракет и движение наземных пусковых установок россиян типа ОТРК "Искандер" и С-300, о чем оперативно информируют украинцев в своем Telegram-канале.

Об этом рассказал спикер Командования Воздушных сил ВСУ, полковник Юрий Игнат в интервью РБК-Украина.

По его словам, Telegram-каналом занимается пресс-служба и небольшая группа людей.

"Здесь нужно круглосуточно за всем этим следить и оперативно, быстро давать, чтобы был официально источник информации. Это было решение высшего руководства государства. Поэтому мы на себя тоже взяли немного дополнительной работы, другую отбросили, потому что это важнее. Поэтому ведем его", — отметил Игнат.

Он пояснил, что отслеживание ведется через оперативную информацию из органов военного управления. Получив ее, в воздушных силах анализируют и определяют, как подавать эту информацию. По его словам, если объявлять все тревоги в телеграмм-канале, это очень волнует людей, особенно ночью. Поэтому нужно взвешивать и оценивать конкретную угрозу, либо вообще подавать одним сообщением.

"Например, если работает тактическая авиация – то тревога вообще может быть бесконечной. Поэтому надо понимать, что этот канал, как правило, сообщает, когда есть серьезная угроза, когда взлетает Ту-22, Ту-95, Ту-160, когда есть информация о пусках с кораблей, о пусках "шахедов" – очевидно, об этом тоже надо предупреждать. Или когда в регионе работает наша ПВО – тоже. Надо, чтобы люди тоже шли в укрытие, потому что от сбитых целей тоже могут где-то упасть обломки", — отметил Игнат.

Спикер Командования Воздушных сил ВСУ добавил, что фиксируются враждебные намерения по информации из разных источников: есть радиолокационные станции, которые расположены по территории страны, есть информация от наших партнеров.

"Ясно, что когда взлетают, например, Ту-160 или Ту-95, то мы получаем эту информацию откуда-то, потому что мы самостоятельно не можем это отслеживать. Здесь нужна и космическая разведка. Поэтому все источники информации используем. К сожалению, не всегда эта информация поступает вовремя. Иногда бывает, что тревога не объявляется, а раздается взрыв. Такие ситуации тоже бывают. Следует понимать, что враг с дистанции 100 километров может выпустить ракеты С-300, РСЗО или "Искандер-К", или "Точка-У". От пуска ракеты до прилета может быть меньше минуты. К сожалению, это война. Но если такая информация будет – мы стараемся ее давать", — резюмировал Игнат.

Как сообщал "Телеграф", Юрий Игнат назвал российский истребитель, похожий на F-16, представляющий особую угрозу для Украины.