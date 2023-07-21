Навіть космічна розвідка: у ЗСУ розповіли, як отримують дані про загрозу з повітря

Фіксуються ворожі наміри за інформацією з різних джерел

У Повітряних силах України розповіли, як фіксується зліт тих чи інших ворожих винищувачів, вираховуються можливі напрямки пуску ворожих ракет та рух наземних пускових установок росіян типу ОТРК "Іскандер" і С-300, про що оперативно інформують українців у своєму Telegram-каналі.

Про це розповів речник Командування Повітряних сил ЗСУ, полковник Юрій Ігнат в інтерв'ю РБК-Україна.

За його словами, Telegram-каналом займається пресслужба і невеличка група людей.

"Тут потрібно цілодобово за усім цим стежити і оперативно, швидко давати, щоби було офіційно джерело інформації. Це було рішення вищого керівництва держави. Тому ми на себе теж взяли трохи додаткової роботи, іншу відкинули, бо це важливіше. Тому ведемо його", — зазначив Ігнат.

Він пояснив, що відстеження ведеться через оперативну інформацію з органів військового управління. Отримавши її, у Повітряних силах аналізують та визначають, як подавати цю інформацію. За його словами, якщо оголошувати усі тривоги в телеграм-каналі, це буде дуже хвилювати людей, особливо вночі. Тому треба зважувати і оцінювати конкретну загрозу, небезпеку або ж загалом подавати одним повідомленням.

"Наприклад, якщо працює тактична авіація – то тривога взагалі може бути безкінечною. Тому треба розуміти, що цей канал, як правило, повідомляє, коли є серйозна загроза, коли злітає Ту-22, Ту-95, Ту-160, коли є інформація про пуски з кораблів, про пуски "шахедів" – очевидно, про це треба попереджати. Або ж коли в регіоні працює наша ППО – теж. Треба, щоб люди теж йшли в укриття, бо від збитих цілей теж можуть десь впасти уламки", — зазначив Ігнат.

Речник Командування Повітряних сил ЗСУ додав, що фіксуються ворожі наміри за інформацією з різних джерел: є наші радіолокаційні станції, які розташовані по території країни, є інформація від наших партнерів.

"Ясно, що коли злітають, наприклад, Ту-160 чи Ту-95, то ми отримуємо цю інформацію звідкись, тому що ми самостійно не можемо це відстежувати. Тут потрібна і космічна розвідка. Тому усі джерела інформації використовуємо. На жаль, не завжди ця інформація надходить вчасно. Іноді буває, що тривога не оголошується, а лунає вибух. Такі ситуації теж трапляються. Треба розуміти, що ворог з дистанції 100 кілометрів може випустити ракети С-300, РСЗВ або "Іскандер-К", або "Точка-У". Від пуску ракети до прильоту може бути менше хвилини. На жаль, це війна. Але якщо така інформація буде – ми намагаємось її давати", — резюмував Ігнат.

Як повідомляв "Телеграф", Юрій Ігнат назвав російський винищувач, схожий на F-16, який становить особливу загрозу для України.