"Становить загрозу": у ЗСУ назвали російський винищувач, схожий на F-16

Бойовий літак противника є технологічним і має серйозне озброєння

В арсеналі російської авіації є певні типи винищувачів, схожі за характеристиками F-16, які незабаром отримає Україна. Йдеться зокрема про Су-35, бо він становить справжню загрозу.

Про це повідомив речник Командування Повітряних сил ЗСУ, полковник Юрій Ігнат в інтерв’ю виданню РБК-Україна.

"У них є Су-35. Це один із найкращих літаків. У них є ще також Су-57, десь вони там літають, але на фронті їх, зрештою, ніхто не бачив. Хоча в російських пабліках писали, що вони нібито десь застосовуються – ну можливо, але офіційно зафіксовано цього не було. Основний літак, який загрожує нам – це Су-35. Це треба визнати. Він збивається. Але він все ж таки технологічний і має серйозне озброєння", — сказав він.

Водночас Юрій Ігнат назвав одну із найнебезпечніших ракет, яка загрожує Україні — це Р-37. Відразу він додав, що, можливо, у росії їх не так і багато, проте ці ракети застосовували проти нашої авіації.

"Вони заявляють, що їхня дальність 380 кілометрів, але наші пілоти дуже скептично ставляться до цих заяв. Але 200+ кілометрів вона таки б'є. Це навіть більше ніж дальність ракети AIM-120 AMRAAM", — підкреслив спікер.

За словами Ігната, у літаку головне — це радар, це здатність бачити мету, прицільно-навігаційний комплекс, який може працювати за супротивником. Все це включає Су-35. Водночас у нього є засоби захисту, засоби радіоелектронної боротьби та інше.

"Треба розуміти, що противник серйозний, але й F-16 – теж не простий противник, який проходив ту ж саму модернізацію. При грамотних діях, при підтримці наземного ППО, наприклад, Patriot, NASAMS, IRIS-T чи інших систем, це призведе до того, що ми контролюватимемо повітряний простір над окупованою територією. Не буде принаймні жодного тотального контролю росіян над Запорізькою чи іншими областями", — вважає Юрій Ігнат.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що військовий експерт Роман Світан вважає, що поки Україна ще має шанси отримати винищувачі F-16 до кінця поточного року.