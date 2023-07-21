Українські пілоти невдовзі розпочнуть навчання на F-16: у ЗСУ назвали строки

Крім пілотів, необхідно також підготувати інженерів та інших фахівців, які обслуговуватимуть бойові літаки

Навчання українських пілотів на винищувачах F-16, які США планує передати до кінця 2023 року, розпочнуться орієнтовно за кілька тижнів і триватимуть до шести місяців.

Про це повідомив речник Командування Повітряних сил ЗСУ, полковник Юрій Ігнат в інтерв’ю виданню РБК-Україна.

"Після саміту у Вільнюсі анонсувалося, що це може відбутись наприкінці літа. Кінець літа – це кінець серпня. Якщо це відбудеться швидше, як про це заявили Сполучені Штати – то це можна тільки вітати", – сказав він.

За словами Ігната, зараз багато фахівців від Повітряних сил проводять консультації з партнерами та визначають, які країни нададуть майданчики для навчання.

"Оскільки крім пілотів, потрібно ще й інженерів готувати й інших фахівців, які обслуговуватимуть цю техніку", — додав речник ВС.

Він також наголосив, що найкоротший курс, який необхідний українським пілотам, щоб вони змогли виконувати бойові завдання, становить шість місяців або, можливо, навіть менше.

"Коли ми відправляли двох наших пілотів в Сполучені Штати, в Аризону, там вони проходили тестування на тренажерах, на симуляторах. І наші американські партнери визначали, що вони можуть, як можуть реагувати на різні ситуації в повітрі, як вони швидко схоплюють матеріал, яка від них йде віддача, і зробили висновки, що, можливо, їм потрібно буде й менше часу. Повітряні сили Збройних Сил України заявляли про пів року, а наші колеги сказали, що, можливо, вийде вкластись і в чотири місяці", — каже Юрій Ігнат.

Водночас він заявив, що для детальнішого обговорення цієї теми необхідно дочекатися, поки все це почне відбуватися безпосередньо на практиці.

"Тому що дуже важлива первинна підготовка, для пілотів це спочатку і тренажери, і симулятори. Потім польоти з інструктором, потім самостійні польоти вже на літаку, а потім тактичне застосування цього літака", — підсумував спікер.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Великій Британії заявляли про можливий початок навчання українських пілотів уже в серпні. Базову підготовку проходитимуть до 20 осіб.