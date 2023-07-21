Украинские пилоты вскоре начнут обучение на F-16: в ВСУ назвали сроки

Помимо пилотов необходимо также подготовить инженеров и других специалистов, которые будут обслуживать боевые самолеты

Обучение украинских пилотов на истребителях F-16, которые США планирует передать до конца 2023 года, начнутся ориентировочно через несколько недель и продляться до шести месяцев.

Об этом сообщил спикер Командования Воздушных сил ВСУ, полковник Юрий Игнат в интервью изданию РБК-Украина.

"После саммита в Вильнюсе анонсировалось, что это может произойти в конце лета. Конец лета – это конец августа. Если это произойдет быстрее, как об этом заявили Соединенные Штаты – это можно только приветствовать", — сказал он.

По словам Игната, сейчас многие специалисты от Воздушных сил ведут консультации с партнерами и определяют, какие страны предоставят площадки для обучения.

"Поскольку помимо пилотов, нужно еще и инженеров готовить и других специалистов, которые будут обслуживать эту технику", — добавил спикер ВС.

Он также подчеркнул, что самый короткий курс, которые необходим украинским пилотам, чтобы они смогли выполнять боевые задания, составляет шесть месяцев или, возможно, даже меньше.

"Когда мы отправляли двух наших пилотов в Соединенные Штаты, в Аризону, там они проходили тестирование на тренажерах, на симуляторах. И наши американские партнеры определяли, что они могут, как могут реагировать на разные ситуации в воздухе, как они быстро схватывают материал, какая от них отдача, и сделали выводы, что, возможно, им потребуется и меньше времени. Воздушные силы Вооруженных Сил Украины заявляли о полугодии, а наши коллеги сказали, что, возможно, получится уложиться и в четыре месяца", — говорит Юрий Игнат.

В то же время он заявил, что для более детального обсуждения этой темы необходимо дождаться, пока все это начнет происходить уже непосредственно на практике.

"Потому что очень важна первичная подготовка, для пилотов это поначалу и тренажеры, и симуляторы. Затем полеты с инструктором, затем самостоятельные полеты уже на самолете, а затем тактическое применение этого самолета. И самое главное – что этот самолет должен воевать, а не просто летать, речь идет о применении вооружения", — подытожил спикер.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Великобритании заявляли о возможном начале обучения украинских пилотов уже в августе. Базовую подготовку будут проходить до 20 человек.