Обучение пилотов на F-16 в Европе не могут начаться: СМИ назвали главную причину

Властям США требуется время на обработку запросов

В Европе не могут начать обучение украинских пилотов на F-16 из-за того, что США не дали официального одобрения. На сегодняшний день 11 стран ЕС согласны проводить тренировочные полеты на американских истребителях и других самолетах.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на американских и европейских официальных лиц, которые принимали участие в обсуждениях. На саммите НАТО европейские официальные лица заявили, что надеются начать программу в августе в Дании, а учебный центр также будет создан в Румынии.

Чтобы обучение началось, необходима подпись Государственного департамента США на запросе о передаче руководств по эксплуатации, авиасимуляторов и других материалов, связанных с самолетами. Но пока что этого еще не произошло, официальный запрос "находится на рассмотрении".

Отмечается, что Джо Байден обещал одобрить обучение украинских пилотов на американских истребителях и пока нет признаков того, что США откажут в этом. Собеседники издания вместе с тем отмечают, что нет ничего необычного в то, что межведомственный процесс США по утверждению передачи чувствительных оружейных технологий, особенно таких передовых, как истребители, требует времени.

Заместитель министра обороны по закупкам и поддержке Уильям Ла Планте подчеркнул, что США сперва должны убедиться в том, что для подписания разрешения на обучение есть все необходимое.

"Мы должны убедиться, что у нас есть [доступные] эксперты, потому что нам нужны специалисты по поддержке для этой системы … чтобы они могли быть прямо там для технического обслуживания, так как американские и натовские советники не будут находиться на земле с украинцами. Мы следим за тем, чтобы все это было готово к работе", — резюмировал он.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что у Украины есть шансы получить самолеты F-16 в 2023 году, но есть одно условие.