Уже скоро: Великобритания озвучила сроки начала обучения украинских пилотов

Сколько будут длится учения власти страны не уточнили

Украинские пилоты еще не начали обучаться на американских истребителях F-16, однако вскоре такая возможность у них может появиться. В Великобритании заявили, что готовятся начать программу подготовки уже в следующем месяце.

Об этом сообщил младший министр обороны Великобритании Джеймс Хиппи. По его словам, первая группа украинских летчиков будет небольшой.

"В августе Великобритания начнет базовую подготовку до двадцати украинских пилотов", — сказал Хиппи.

В конце мая в Великобритании заявили, что намерены начать обучение украинских пилотов уже этим летом. Чтобы ускорить процесс, в программе сначала будут участвовать те пилоты, которые владеют иностранными языками. Что касается других стран, то они позже присоединятся к Великобритании, но сроки пока неизвестны. Также неизвестно сколько именно будет длится обучение пилотов — несколько недель или месяцев.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Польша также подтвердила, что будет обучать украинских пилотов на западных истрбителях, но когда именно начнется программа, власти сказать не могут.